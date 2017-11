Plus qu’une crime passionnel, l’affaire du double meurtre qui a secoué le centre-ville s’identifie à un règlement de comptes. Selon nos confrères de libération, dans ses aveux, le meurtrier principal Lamine Dabo a affirmé que Issam Fawaz et William Kissinger l’avaient drogué et violé en décembre 2015. Deux mois après, il est revenu sur les lieux, poignard aux poings, pour se venger…

“Crime passionnel”? ou “vengeance”? s’interrogeait Libération au lendemain de ce double meurtre qui avait secoué le centre-ville après la découverte des corps de Issam Fawaz et de William Kissinger dans leur appartement de la rue Carnot.

En conférence de presse hier, le commissaire de la Su de Dakar a annoncé l’arrestation du présumé meurtrier principal et de son présumé complice. Évoquant les mobiles du crime,l’officier a parlé de “crime passionnel” et de “vengeance”, sans entrer dans les détails, par respect au secret qui entoure l’enquête. Que cachent réellement ces deux arrestations et ce double meurtre?

Libération est en mesure de révéler que le meurtrier principal présumé se nomme Lamine Dabo et son complice Bouba Samaté. Et, il est beaucoup question d’homosexualité dans cette affaire, comme nous l’avions presque insinué.

Premier à tomber Bouba Samaté qui n’a pas joué un rôle dans ce carnage, a balancé Lamine Dabo qui a été intercepté hier. Devant les éléments de la Su, Dabo a fait des aveux circonstaciés pour tenter de justifier son acte. Il jure en effet qu’il n’a fait que se venger car en décembre 2015, Fawaz et Killinger l’ont drogué avant de le violer. Et, deux mois plus tard, face à cette “honte suprême”, le jeune homme affirme qu’il est revenu dans l’immeuble pour se venger car ne pouvant plus garder au fond de lui cette humiliation qui le tuait à petits feux.

C’est ainsi qu’il est revenu dans l’immeuble où tout s’est passé, avec un poignard dans le but de régler son compte à William et à Fawaz qui étaient amants, selon lui.

Dans un premier temps,il s’est rendu dans l’appartement de Fawaz. Et, dès que ce dernière habitant Ndar Gudej, lui a ouvert la porte, il lui a planté un couteau avant d’enchainer. Au finish, William recevra au moins dix coups de couteaux.

Au terme de leur délai de garde à vue, ils ont été mis au “frais” en attendant leur mise sous mandat de dépôt.

Nous y reviendrons amplement!

Dakarposte