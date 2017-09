Le Burkina est une équipe rugueuse, structurée avec un bon travail de positionnement en cas de perte de balle. A partir de sa ligne médiane, elle exerce un harcèlement sur le porteur du ballon. Dans ses phases offensives elle crée une sécurité défensive. C est une équipe qui fait beaucoup de fautes à 35 dernières mètres de son but surtout quant l’attaquant reçoit le ballon dos au but. Il a un bloc bas avec des transitions rapides sur le côté droit. Au match retour, le Sénégal doit éviter les fautes dans les 35 mètres de ses buts. Les frères Traoré sont adroits. La grande difficulté de cette équipe sera de faire le jeu chez lui. Ils seront obligés de laisser des espaces et c’est là que Sadio Mané est bon à l’image DU MATCH Liverpool / arsenal. Il faut mettre un plan pour lui donner le ballon plus rapidement dans l’espace de jeu adverse. Prévoir ces deux jours à l entraînement deux possibilités quand ils seront bas ou haut par expérience je sais qu ils sont troublés du comment abordé ce match d’entrée ils vont essayer de prendre la mesure de l équipe du senegal et dans ce rapport de force soyons malins , vicieux et patients . Il faut essayer d’intensifier nos passes avec des transmissions plus rapides. Dans cette poule tout est à refaire, c’est ma modeste contribution.

VIVE LE SENEGAL FIGHTING.

Amara Traore