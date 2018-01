Le combat malsain de nos hommes et femmes politiques me laisse sans voix. Le dénigrement et le mensonge sont mis au premier plan et les débats d’idée en oubli. Je pense certainement au dénigrement porté sur la vie privée de son excellence mais je pense aussi à la sortie plus que pathétique d’une dame ancien premier ministre qui cherche à revenir dans le combat. Je me suis amusée à la lire, en effet elle s’est tellement rabaissée dans son mensonge. Mais Madame Touré juste une petite précision de petite taille par rapport au reste, Hissène Habré a déposé moins de 300 millions de cfa à la CBAO en client après avoir été 8 ans Président du Tchad. Pendant que certains en sont à des milliards sans revenus les justifiant avant leur entrée en fonction. Finalement ou devons nous fouiller?

Ah tata Aminata Touré, SVP, vous êtes sensée être un exemple, soyez en un bon. Battez vous dignement.

Yaye Fatou Sarr

Conseillère Pool jeunesse du Président Abdoul Mbaye”