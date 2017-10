“De Lamine Gueye, le 1er socialiste dakarois à diriger le bloc africain, au président Abdou Diouf en passant par Léopold Sédar Senghor, la discipline a toujours été le viatique du parti socialiste. Les décisions dans un parti se font par échelle. D’abord le comité, la section, le bureau exécutif, le bureau politique et enfin le comité central. C’est à eux de prendre les décisions et aux partisans de s’y conformer. C’est ce dont j’ai été témoin. Le Ps est dirigé par Ousmane Tanor Dieng et c’est sous son égide que toutes les actions se sont réunies pour entériner la décision d’intégrer la coalition Benno Bokk Yakaaar. C’est aussi le même processus qui a été abordé pour décider d’aller au référendum sous cette même bannière. Il en est pareil pour les élections législatives. Encore une fois, un parti ne peut prospérer sans discipline. Je crois fermement que nous devons au Ps, nous réunir derrière le secrétaire général élu à l’unanimité au congrès. L’lorsqu’on en arrive à rejeter la discipline d’un parti, on n’en fait plus partie. J’en appelle à une réunification derrière Ousmane Tanor Dieng”.

