C’est un appel au réalisme politique. À se joindre à la dynamique de capitalisation en gestation de toutes les forces citoyennes et de l’opposition. Et c’est un appel direct, franc et sincère. Dans une classe politique sénégalaise où généralement le suivisme de la parole du chef, de la volonté du «président fondateur » est monnaie courante, pour ne pas dire une règle générale, cet appel est aussi rare pour ne pas être souligné. Comme tant d’autres, Cheikh Tidiane Sall, ce militant de « Pastef les Patriotes du Sénégal », qui est à la base du lancement de ce mouvement dans l’hexagone, et par ailleurs coordonnateur du Front Manko Wattu Senegal en France, est conscient que seule une liste unique de l’opposition et des mouvements citoyens pourrait offrir une chance à une cohabitation historique au Sénégal et en Afrique, au sortir des Législatives du 30 juillet prochain. Mais il y a un blocage. Le fondateur et leader de son mouvement, Ousmane Sonko, ne veut pas se mélanger avec une certaine classe politique qui à ses yeux n’a pas les mains propres. Erreur semble dire celui qui parle et agit en son nom en France. C’est dans ce sens que Cheikh Ahmed Tidiane Sall a ainsi décidé de prendre son courage à deux mains pour tenter de lui ouvrir les yeux. À travers une détonante lettre ouverte, il lui dit ses quatre vérités à Ousmane Sonko, l’appelle à reconsidérer sa position, pour ne pas manquer ce qui pourrait être un tournant dans l’histoire politique du Sénégal.

Lettre ouverte au président Ousmane Sonko

Cher président, permettez-moi à l’entame de mon propos de vous transmettre mes encouragements les plus ardents, et mes félicitions les plus vives.

Durant deux années seulement, à la tête de notre formation politique, PASTEF LES PATRIOTES DU SÉNÉGAL, vous avez su réconcilier les Sénégalais avec la politique, vous vous êtes hissé au club très select du landerneau politique sénégalais, et des VIP potentiels et probables candidats vainqueurs de l’élection présidentielle de 2019.

Vous avez su faire de PASTEF LES PATRIOTES DU SÉNÉGAL, un label, et notre parti est celui qui est le plus attractif en termes de patriotisme, de probité morale et intellectuelle et des idées, mais aussi en valeurs intrinsèques à notre culture et à nos us et traditions.

Vous avez rétabli la vertu en politique, mais aussi le jöm, gör, le fouleu et le fäyda, des qualités qui étaient en déperdition dans le milieu politique en particulier et dans notre société en général.

L’objet de ma tribune ouverte, est un appel solennel à rejoindre la proposition de liste unique qui est une émanation du peuple qui est en souffrance face à un régime de prédateurs.

La liste unique de l’opposition, avec comme socle les partis les plus représentatifs, est devenue une demande sociale pour bâtir une majorité patriotique de transition pour les deux prochaines années de législature…

Les patriotes font sienne vos réticences d’un amalgame de tous les politiques, mais sachez que le système que nous combattons ne pourra être changé que de l’intérieur en disposant du levier législatif.

Je ne souhaite pas que vous deveniez un THOMAS SANKARA, ni un MAMADOU DIA. Ces hommes illustres ont fait des sacrifices ultimes incompris au moment présent par leurs peuples.

Et pourtant ils sont devenus des héros après leur mort et demeurent pour la postérité et pour l’histoire.

Le slogan de notre parti, « le don de soi pour la patrie », vous l’avez traduit en actes en vous érigeant en porte étendard défenseur de nos ressources naturelles et financières.

Cette posture vous a valu d’être radié de la fonction publique de manière illégale et arbitraire. Ce sacrifice ne doit pas rester vain et incompris du peuple.

La liste unique n’est pas une alliance idéologique, elle doit être adossée aux assises nationales, avec un package de propositions de lois sur lesquelles nous devons nous engager de manière irrévocable, afin de les faire voter par la nouvelle majorité pour remettre à l’endroit ce qui est en l’envers.

Vous devez être au centre des tractations pour faire de cette liste unique une réalité, vous devez y être au-delà de notre parti, pour représenter le peuple.

Si vous envisagez une alliance avec ABDOUL MBAYE, vous pouvez être dans une liste avec le PDS et les autres…

L’ancien premier ministre est comptable du bilan de MACKY SALL, ce qui nous a valu la belle mobilisation citoyenne LU EUP TUURRU que nous venons de vivre avec Y’EN A MARRE…

En nous regroupant au sein d’une liste unique, nous avons une chance de gagner, et nous ne devons pas rejeter cette perspective, vous devez être la soupape de sécurité de cette opposition et y impulser cette vision patriotique que nous partageons.

Vous devez être celui qui va siffler la fin des « faux départs », en étant incontournable au sein de la nouvelle majorité et en y impulsant des lois patriotiques.

Vous ne devez être dans aucune stratégie qui pourrait faire gagner par ricochet le pouvoir actuel.

Cher président, OUSMANE SONKO, recevez mes sincères salutations.

Cheikh Ahmed Tidiane Sall

Militant en France de Pastef les Patriotes du Sénégal

Coordonnateur Manko Wattu Senegal France