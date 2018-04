XALIMANEWS- La Délégation des Sénégalais de l’Extérieur de Canada (Dse) a tenu un point de presse pour se prononcer sur le parrainage. Leur porte-parole, Ady Touré a indiqué que la position de l’Apr Canada est de faire en sorte que le modèle démocratique soit préservé et que le président de la république, Macky Sall y travaille fortement. Selon Touré le parrainage est bénéfique pour budget des élections. « On est les premiers à contribuer sur le parrainage. Nous soutenons ce projet de loi parce que cela renforce notre démocratie. À l’issue des élections législatives, nous avons vu ceux que cela a couté sur la démocratie sénégalaise », explique-t-il. Car, il y’a des gens qui n’ont pas retiré leur carte d’identité, dit-il. Les vrais candidats sont ceux qui auront les 1 % de signature de la population.

Le parrainage est le modèle participatif de tous les grands pays du monde

En outre, le responsable apériste souligne que le parrainage est le « modèle participatif de tous les grands pays du monde ». « Les populations sont les seuls destinataires politiques. En plus, le débat se passe en plénière. Ceux qui sont contre le parrainage voteront non idem pour ce qui sont avec cette loi voteront oui. Mais le dernier mot reviendra à la majorité. L’opposition doit arrêter de dire non quand cela ne leur arrange pas. Le président de la république est au-delà des attentes de la population », argue Ady Touré.