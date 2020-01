XALIMANEWS: Ancien compagnon du président de la République, l’actuel Conseiller municipal et président du mouvement « Macky linu guiss ci rewmi doynanu » affirme que « l’APR ne vit plus dans la commune de Fatick.

Pour lui «la léthargie totale au sein de l’Alliance pour la république dans la ville natale du président Macky Sall commence à inquiéter». «Ce calme inquiétant dans l’APR incombe totalement à certains responsables politiques qui ne descendent plus sur le terrain et ne s’activent plus où timidement depuis la réélection du fils de Fatick au lendemain des dernières joutes électorales», fait-il savoir.

Poursuivant son argumentation sur la situation actuelle qui prévaut dans la ville de Mame Mindiss, le conseiller municipal dit constate avec amertume que « ceci est à l’origine de la frustration des populations surtout la jeunesse qui se sent utilisée et oubliée.

Pape Cheikh Ndiaye poursuit en sollicitant auprès du chef de l’État, une solution définitive à la question de l’eau douce dans sa ville natale.

avec actusen