XALIMANEWS : COUPE DU MONDE – Xalima vous livre les prédictions de Eurosport.fr pour le tableau final du Mondial 2018 après le tirage au sort de la phase de groupes effectué vendredi. On ne serait pas surpris de voir le Sénégal signer un gros coup. Ou d’assister aux difficultés de l’Argentine, et aux déboires de la Russie.

Le gros qui galère : L’Argentine (et la France s’en serait bien passée)

Normalement, il y a toujours un gros au tapis au premier tour d’une Coupe du monde. Selon nos prédictions, il n’y en aura pas en Russie. En revanche, on imagine bien l’Argentine lutter jusqu’au bout pour sa qualification dans le groupe le plus homogène sur le papier avec la Croatie, l’Islande et le Nigeria. On prédit une entame de tournoi difficile pour Lionel Messi et ses coéquipiers face à l’Islande et surtout à la Croatie, deuxième adversaire de l’Albiceleste, qu’on voit terminer en tête de ce groupe D. Les Argentins passeraient aussi, mais seulement à la deuxième place. Ce qui donnerait, toujours selon nos prédictions, un huitième de finale entre l’Argentine… et la France !

Le petit qui déjoue les pronostics : Le Sénégal va refaire le coup de 2002

Le Sénégal a une belle carte à jouer dans le groupe H. Présents dans le chapeau 3 au moment du tirage, les Sénégalais pouvaient envisager des adversaires issus des deux premiers chapeaux plus redoutables que la Pologne et la Colombie. Et un premier match plus délicat qu’un duel face au Japon. Pour nous, les Lions de la Téranga vont non seulement se qualifier, mais terminer en tête de cette poule devant la Pologne. La Colombie de Radamel Falcao et de James Rodriguezpasserait ainsi à la trappe. On va même aller plus loin. Selon nos prédictions, le Sénégal affronterait l’Angleterre en 8es de finale. Et on la verrait bien se qualifier pour les quarts. Comme en 2002.