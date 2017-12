Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARTP) va initier une série de mesures dont notamment la mise en place d’un observatoire des tarifs destiné à faire baisser les coûts de l’internet et des appels téléphoniques, a annoncé, son directeur général, Abdou Karim Sall.

« Les décisions prises par l’ARTP s’articulent autour de cinq points. Le premier, c’est de mettre en place dans les jours à venir l’observatoire des tarifs de détails qui sera suivi et publié sur notre site internet », a-t-il dit.

M. Sall qui s’exprimait à la journée de concertation avec les opérateurs de téléphonie, a promis, par le biais de cet observatoire, de « mettre les tarifs à la disposition de tous les consommateurs et usagers ».

Abdou Karim Sall a aussi fait savoir que l’ARTP a « acquis un outil qui s’appelle le tarif tracker” qui selon lui, va permette à l’autorité de régulation “de vérifier” si “la taxation appliquée par les opérateurs est conforme aux tarifs qu’ils déclarent ».

L’ARTP prévoit un découpage de la boucle locale (ce qui relie un utilisateur d’un réseau au premier niveau d’équipement du réseau auquel il est abonné, Ndlr) avant juin 2018 pour une baisse des tarifs de l’internet et de la voix, a dit Abdou Karim Sall.

“L’autre nouvelle est l’entrée sur le marché dans les jours à venir des fournisseurs d’accès internet qui sont des opérateurs au même titre que ceux titulaire de licence”, a-t-il fait savoir, relevant que les autres secteurs ne pourront pas se développer si l’internet n’est pas accessible “à tout moment et à des tarifs abordables”.

Le directeur général de l’ARTP a également annoncé “l’arrivée prochaine” des Opérateurs mobiles virtuels (MVNO) Sirius Télécom, Origine SA et le Groupe Futur média qui permettront de rendre dynamique le secteur en baissant de manière significative les tarifs de la voix et les tarifs de données à travers les Fournisseurs d’accès à internet (FAI).

“Nous avons également entrepris l’audit des coûts. Le code des télécommunications demandé à l’ARTP de procéder à un audit annuel des coûts pratiqués par les opérateurs”, a-t-il dit.

M. Sall a également indiqué que des mesures seront prises pour baisser davantage les coûts de l’interconnexion qui selon lui, ont connu entre 2014 et 2015, une diminution de 36%.

“En 2014, les tarifs étaient de 23,4 Francs CFA, nous les avons ramenés à 15 FCFA, 12 FCFA, et à 9 FCFA pour Sonatel et 11 FCFA pour Tigo et Expresso cette année afin de les encourager à répercuter cette baisse au niveau des consommateurs”, a rappelé Abdou Karim Sall.

Aps