XALIMANEWS-Aujourd’hui, un député sénégalais coûte en salaire 1,3 million de francs CFA par mois (1 981 euros). A cela, il faut ajouter les frais liés à son véhicule de fonction, (un 4 x 4), soit 300 litres d’essence par mois. Le litre étant actuellement à 695 francs CFA, cela revient à 208. 500 francs CFA supplémentaires (317 euros). Parmi les 165 députés qui seront élus, certains devront remplir des fonctions plus importantes qui leur offriront des avantages supplémentaires. Le président de l’Assemblée et les membres du bureau, c’est-à-dire les huit vice-présidents, les six secrétaires élus, les deux présidents de groupe parlementaires et les deux questeurs toucheront un salaire mensuel de 2 millions de francs CFA, bénéficieront de deux véhicules de fonction et de 1 000 litres d’essence par mois. Pour les douze présidents de commission et les deux vice-présidents de groupe parlementaire, le salaire s’élèvera à 1,6 million de francs CFA, un 4 x 4, une seconde voiture de fonction et 1 000 litres d’essence par mois.

Selon la dernière loi de finance du Sénégal, votée en décembre 2016, le budget pour l’Assemblée nationale se porte à plus de 16 milliards de francs CFA par an.