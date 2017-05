L’auteur de l’enlèvement de Cheikh Ibra Thiané, survenu à Yoff, le 27 avril 2017 a été interpellé par la DIC, à Ngekhokh Kahone (département de Kaolack).

Faisant suite à une information reçue, les hommes du Commissaire Principal, Ibrahima DIOP, chef de la division des investigations criminelles, se sont transportés dans la nuit du 06 au 07 mai 2017, au village de Ngekhokh Kahone, aux fins de vérifications et d’intervention.

A leur arrivée sur les lieux, aux environs de 06 heures, ils ont découvert, comme il a été rapporté, dans un domicile, Cheikh Ibra Thiané, âgé de 12 mois, né à Yoff, enlevé le jeudi 27 avril 2017, au premier jour de la commémoration du 137ème Appel de Seydina Limamou Laye, à Yoff Layenne, au domicile de ses parents, sis en face Diamalaye.

Ainsi le chef de famille, son épouse et leur fille, désignée comme étant la ravisseuse, ont été interpellés et conduits à Dakar. Durant son interrogatoire, la mise en cause a soutenu s’être rendue, aussitôt après son forfait, à bord d’un véhicule de transport en commun pris à la gare routière des « Beaux Maraichers », pour rallier Kaolack, puis Ndiarème (village sis près du sien) par bus. Elle est, par la suite, revenue à son village natal avec l’enfant. Durant tout ce trajet, qui a duré une journée, elle a été aidée par des co-voyageurs pour s’acquitter des frais de transport et acheter des aliments pour Cheikh Ibra Thiané, a-t-elle expliqué.

Cheikh Ibra Thiané a été remis à ses parents, domiciliés à Yoff Layenne.

L’enquête ouverte suit son cours.