Trump ne compte pas rester les bras croisés face à la menace iranienne. Il revient à la charge et cette fois ci pour dénoncer le régime du gouvernement iranien.

“Les régimes oppressifs ne peuvent pas durer éternellement et le jour viendra où le peuple iranien devra faire un choix. Le monde regarde! “. dixit Donald Trump, le Président des Etats-unis.

“Le monde entier comprend que le bon peuple iranien veut le changement, et, outre la vaste puissance militaire des États-Unis, le peuple iranien est ce que leurs dirigeants craignent le plus ….”. Rajoute Trump.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most…. pic.twitter.com/W8rKN9B6RT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 décembre 2017