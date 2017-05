Le communiqué de presse du Directeur général de la Poste, Ciré Dia crée une indignation sur les réseaux sociaux. Les internautes reprochent à Ciré Dia d’avoir mis le logo de la Poste qui est une structure publique dans un communiqué politique. Une confusion à les en croire. Voici un florilège…

Quand on confond militantisme politique et responsabilité publique, on #FaitDesCommuniquésCommeSireDia #kebetu

— Garmy Sow (@Garmystos) May 4, 2017