XALIMANEWS : La suspension des concertations sur le processus électoral ne laisse pas indifférents le Collectif des organisations de la Société civile et la plateforme des acteurs de la Société civile pour la transparence des élections.

Dans un communiqué conjoint, rendu public hier, et qui porte les empreintes du Pr Babacar Gueye et d’Abdoul Mazide Ndiaye, ces deux entités ont formulé des propositions et lancent dans la foulée un appel au président Macky Sall pour une reprise des dialogues.

Ils plaident pour « l’instauration d’un climat favorable à un dialogue constructif, sincère et inclusif ».

En sus de cela ils font appel aux parties de s’engager à respecter les règles consensuelles.

Ils invitent ainsi, le président de la république, à « prendre toutes mesures de nature à rassurer les acteurs ».