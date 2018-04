XALIMANEWS : Selon Madické Niang, le projet de loi doit être renvoyé en référendum. Pour lui, les modalités politiques sont véritablement verrouillées.

« L’article 4 de la constitution ne permet pas la disposition des inégalités. On ne peut pas adopter cette constitution si la loi n’est pas modifiée. Il faut qu’on tient compte que plus de 60% des sénégalais ne savent pas lire ni écrire. Le président a pris un décret qui n’existe pas. On a pris en compte en conseil des ministres la loi électorale. Il y’a eu un décret qui précède. Ainsi, 117 ont voté contre la loi et 26 sont pour ce projet. La demande a été rejetée », martèle-t-il.