…solidifier les os, faire pousser les cheveux…

Libellé des Questions / Réponses

Bonjour Professeur. Vous nous parlez là de méthodes naturelles pour raffermir ou grossir les seins. Ne semblez-vous pas prendre parti là ?

Sambamara. Loin de là. Je n’ai pas du tout l’intention de prendre parti au sujet d’un éventuel gain de volume des seins. Je sais quand même que certaines femmes rêvent d’avoir des seins plus gros, et qu’un grand nombre d’entre elles optent pour des implants en silicone. Si vous lisez les journaux, vous savez déjà que ces types d’implants sont très controversés. Beaucoup de femmes et un certains nombre de scientifiques les qualifient de dangereux, tandis que d’autres spécialistes affirment le contraire.

Je ne saurais me prononcer sur l’innocuité ou le danger des implants en silicone. Je sais seulement que si quelqu’une souhaitais avoir des seins plus voluptueux, je l’encouragerais vivement à essayer d’abord diverses approches naturelles.

Professeur. Il paraît que les pilules augmentent sensiblement la taille des seins. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Sambamara. Effectivement. Certains types de pilules pourraient théoriquement augmenter la taille des seins parce qu’elles sont fabriquées à base des herbes qui contiennent de l’œstrogène. Par exemple La pilule contraceptive est censée augmenter temporairement la taille des seins de la même manière que l’œstrogène entraîne une rétention de liquide dans les seins, ce qui provoque un effet sur les tissus du sein.

Professeur. Quelle est l’action du fenugrec sur les seins ?

Sambamara. En fait, les graines ou graines germées de cette plante ont une très ancienne réputation populaire dans ce domaine. Il existe également divers témoignages modernes concernant l’effet du fenugrec sur les seins, et nous avons de bonnes raisons de croire à son efficacité.

Les graines de fenugrec contiennent en assez grande quantité une substance chimique complexe appelée diosgénine, souvent utilisée pour créer des formes semi-synthétiques de l’œstrogène, une hormone sexuelle féminine. Cette dernière a divers effets sur l’organisme. Deux d’entre eux sont essentiellement liés à l’augmentation de volume des seins : elle provoque la croissance des cellules mammaires et contribue à la rétention d’eau.

Si vous souhaitez utiliser du fenugrec en poudre, écraser des graines ou passer au mixer des graines germées. Ajoutez un filet d’huile végétale et frictionnez-vous les seins à l’aide de la pâte ainsi obtenue.

Professeur. Quelles sont les autres vertus du fenugrec ?

Sambamara. Vous savez, cette graine est sans doute, avec le cumin, l’une des graines les plus intéressantes à connaître pour les femmes aux différentes étapes de leur vie, de la puberté, où la jeune fille a besoin de tous les nutriments nécessaires pour satisfaire aux besoins de la croissance et préparer son capital osseux, à la ménopause, où la fixation du calcium représente un enjeu important dans le maintien de sa santé.

Il est essentiellement riche en d’oligoéléments essentiels tels le calcium, le fer, le phosphore, le magnésium, comme en vitamines du groupe B, le fenugrec participe au bon développement des tissus : à la formation du sang, à la tonicité des muscles (magnésium), à la solidité des os (calcium). Il est l’une des substances les plus usitées pour aider à la reminéralisassions, car il aurait une action particulièrement bénéfique sur l’assimilation des nutriments. Pour cette raison, comme du fait qu’il redonne de l’appétit, le fenugrec contribuerait à la prise de poids, permettrait de recouvrer ses forces, notamment chez les personnes les plus fatiguées, et serait particulièrement bénéfique pour pallier au stress de la vie moderne en raison de sa haute teneur en magnésium.

Le fenugrec s’utilise comme épice ou aromate pour tous les plats. On peut l’associer au cumin, au gingembre ou au laurier. Les graines de fenugrec sont idéales pour aromatiser une soupe de légumes verts. Les feuilles de fenugrec peuvent agrémenter les salades. Elles ont une action dépurative assez similaire aux graines. La poudre des graines aurait des propriétés assainissant du cuir chevelu et contribue à la croissance du cheveu. Elle est efficace contre les pellicules.

Pr. Serigne Samba Ndiaye

Enseignant Chercheur Phytothérapeute