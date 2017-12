XALIMANEWS : Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), en partenariat avec l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD-Sénégal), organise la deuxième édition du forum des investisseurs en Microfinance les 08 et 09 décembre 217 à Dakar, sous le thème : “la finance inclusive : Quelle contribution pour l’émergence économique”

“Ce forum revêt une importance capitale dans le développement et la mise en évidence des initiatives en cours dans le secteur de la finance inclusive pour contribuer à l’émergence économique de nos Etats. L’événement constitue une bonne tribune pour traiter des questions liées aux capacités d’intervention des institutions de microfinance. La pertinence du thème se justifie par l’importance des enjeux sociaux dans le secteur financier, par la dimension économique à travers la problématique de l’inclusion financière, de la mobilisation des ressources locales et la prise en charge des besoins des populations”, selon le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik

Des échanges et partages entre acteurs pour dégager des solutions durables et efficaces en vue d’assurer la viabilité et la stabilité du secteur de la Microfinance vont se dérouler sur cinq panels :

1- Quel mode de gouvernance pour assurer la croissance durable des réseaux de microfinance ?

2- Les innovations technologiques dans la finance inclusive : enjeux stratégiques et exigences financières.

3- L’impact social de la finance inclusive : quels atouts pour les couches défavorisées ?

4- Quelle contribution de la microfinance islamique à l’émergence économique de nos Etats ?

5- Microfinance et développement durable.

“Le format du forum répond à la nécessité de faire intervenir des partenaires techniques et financiers étrangers et locaux des différents acteurs et spécialistes de la microfinance mais aussi d’accompagner et de favoriser le débat au cours des ateliers animés par des professionnels, des experts ainsi que des élus locaux et autres acteurs de l’écosystème de la microfinance”, souligne le document.