XALIMANEWS-Le Fonds d’investissement stratégiques (FONSIS) est résolu à accompagner le développement du secteur touristique, une option matérialisée par le projet ‘’Saraba’’, réalisé en partenariat avec le Club Med, a souligné son directeur exécutif en charge des processus d’investissement, Pape Demba Diallo.

Signé en 2015 et d’un coût de 40 milliards de francs CFA, le projet ‘’Saraba’’ regroupe le Club Med, la société sénégalaise de vacances Cap-Skiring (Vacap), la Caisses des dépôts et des consignations (CDC) et le FONSIS, a signalé M. Diallo, également en charge des TIC, des infrastructures, services et industries au FONSIS.

Il s’entretenait avec des journalistes, à l’occasion de la 39ème édition du salon du Tourisme IFTM Top Resa, qui prend fin vendredi à Paris, Parc des expositions, Porte de Versailles.

Selon le directeur exécutif chargé des processus d’investissement au FONSIS, le projet ‘’Saraba’’ consiste en un village de vacances sur le site de l’ancien club Aldiana, un terrain de 30 hectares à Nianing, sur la Petite-Côte sénégalaise.

Le FONSIS a investi 2,5 milliards de francs CFA dans ce projet, selon Pape Demba Diallo.

Parlant de la participation du FONSIS au Top Résa, il a souligné la nécessité d’accompagner les structures de l’Etat ou de conduire des discussions directes avec des partenaires qui voudraient investir au Sénégal.

Pape Demba Diallo fait valoir que le Sénégal peut compter sur de nombreux atouts le domaine du tourisme, parmi lesquels la proximité du pays avec les marchés américain, européen et asiatique, la tradition hospitalière du pays, sa stabilité politique, ses richesses culturelles et écologiques, etc.

La mission du FONSIS est de promouvoir le rôle de l’Etat en tant qu’investisseur, partenaire et complément du secteur privé, dans le but de soutenir les investissements directs afin d’accélérer le développement économique et social du pays.

Plus de 80 structures sénégalaises évoluant dans le secteur du tourisme ou en relation avec le secteur participent à cet évènement qui a ouvert ses portes mardi dans la capitale française,