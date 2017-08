Pour la première totale dans l’histoire politique du Sénégal, des millions de sénégalais sont devenus l’espace de quelques mois des sans-papiers dans leur propre pays, ne disposant pas d’une carte nationale d’identité en cours de validité, du fait de l’incompétence notoire du régime de MackySall.

Pour la première fois depuis 1960, des centaines de milliers de sénégalais ont été privés du droit de vote, par un Etat qui a failli à sa mission élémentaire de permettre aux nationaux d’accomplir leur devoir civique. En violation totale de l’article 3 de la Charte suprême qui dispose que « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs ».Malgré l’avis illégal rendu le 24 juillet 2017 par le Conseil Constitutionnel à la solde du pouvoir, des centaines de milliers de sénégalais titulaires de récépissés et de cartes d’identité biométriques et de documents d’immatriculation n’ont pas pu exercer leur droit de vote le 30 juillet 2017. Sur plus de 6 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, quasiment la moitié n’a pas pu voter. Ce qui rend le scrutin totalement caduc.

Cette situation chaotique créée, voulue et planifiée par MackySall avec la complicité du Ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, de ThiendellaFall Directeur de la DGE, d’Ibrahima Diallo Directeur de la DAF, et de Doudou N’Dir Président de la CENA discrédite totalement le scrutin du 30 juillet 2017. Le FPDR France considère que ce qui s’est passé le 30 juillet 2017 est un coup de jarnac porté par MackySall et ses complices contre le peuple sénégalais. Pour le FPDR France, la confiscation de la volonté populaire née de la situation d’empêchement créée par MackySall rend tout résultat issu de scrutin illégitime, puisque des centaines de milliers de sénégalais ne se sont pas abstenus mais ont été empêchés, et privés de de vote. Par conséquent, le FPDR France exige l’annulation du scrutin sur toute l’étendue du territoire national.Le FPDR France exige l’invalidation du scrutin par le Conseil Constitutionnel qui est parfaitement au fait de la situation dans le pays et qui a l’occasion de réhabiliter son image fortement dégradée auprès de l’opinion. Ce semblant d’élection ne ressemble à rien sinon qu’à une tragique farce.Le FPDR France informe l’opinion nationale et internationale qu’il saisira le Parlement français, le Parlement européen, et le Département d’Etat, sur le climat de tension au Sénégal et les risques de troubles liés au déni de démocratie, aux violations répétées des libertés individuelles et collectives, à la privation de droits civiques d’une catégorie de citoyens, et aux multiples manquements graves relatifs à l’organisation d’un scrutin libre, transparent et sincère.

Le FPDR France demande la mise en place d’états généraux regroupant toutes les forces vives de la nation pour sauver la démocratie sénégalaise menacée par l’apprenti dictateur MackySall. Le FPDR France demande qu’une commission d’enquête soit instaurée, dans les plus brefs délais pour situer les responsabilités dans les graves dysfonctionnements qui ont conduit à ce chaos électoral qui porte atteinte à l’image du Sénégal. Le FPDR France dénonce le sabotage du scrutin à Touba, unsabotage planifié par le pouvoir dont la responsabilité est engagée dans des violences survenues dans cette localité. Le FPDR France exige le départ immédiat du Ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo organisateur principal de ce désordre, des complices ThiendellaFall, Directeur de la DGE, d’Ibrahima Diallo Directeur de la DAF, et Doudou N’Dir Président de la CENA, acteur zélé et consentant qui a validé en toute connaissance de cause un scrutin non démocratique ainsi que tous les membres de l’administration territoriale qui ont participé à déshonorer le Sénégal par des pratiques frauduleuses. Le FPDR France demande que la justice-éclair de MackySall, expéditive pour emprisonner des opposants, s’autosaisisse sur le vol de deniers publics,concernant les 50 milliards volés, destinés à la production de cartes nationales d’identité biométriques.

Face à un MackySall impopulaire, qui ne compte que sur la force et la répression pour conserver son pouvoir chancelant, le FPDR France demande aux sénégalais de se mobiliser et de se tenir debout et pour défendre leurs acquis. Il urge de stopper les dérives de MackySall, car trop, c’est trop !

M.Sidy FALL

Coordonnateur du FPDR France

Mail : [email protected]