XALIMANEWS : Le gardien sud-africain Itumeleng Khune s’est entrainé aujourd’hui avec un masque alors qu’une blessure à l’œil risque de le priver d’activité pendant deux mois.

Khune, qui est le premier choix de gardien de but d’Afrique du Sud, a demandé qu’un masque soit préparé pour qu’il puisse protéger sa blessure et jouer les éliminatoires contre le Sénégal à domicile vendredi et à Dakar mardi prochain.

Il a été blessé dimanche lors de la rencontre entre son équipe le Kaizer Chiefs et le Chippa United.

Le score final a été de 1-0 en faveur de Kaizer Chiefs.