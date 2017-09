The US First Lady introduces her husband on stage at an event at Joint Base Andrews. He thanks her with a handshake. pic.twitter.com/fPQNoMpnWa — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) September 15, 2017

On ne peut pas dire que ça respire l’amour fou.

Vendredi soir, Donald Trump et son épouse Melania se trouvait dans le Maryland, à la Joint Base Andrews. Melania a introduit Donald par un bref discours. Et pour la remercier de ses quelques mots, il s’est approché et… lui a serré la main. Un geste pour le moins étrange quand on est mari et femme qui ne manque pas d’agiter les internautes. Le débat sur l’amour que se porte Donald et Melania est relancé. Certains crient “à l’arrangement financier” au lieu de l’union basé sur l’amour.

En mai dernier, Melania avait refusé que Donald lui tienne la main lors de leur arrivée à Tel Aviv. Quelques jours auparavant, elle avait “liké” un tweet qui revenait sur son visage défait lorsqu’elle avait cru que Donald Trump la regardait le jour de son discours de son inauguration… alors qu’en fait, il regardait sa fille. Elle avait souri puis s’était renfrognée. Le message qu’elle avait aimé disait: “Le seul mur que Donald Trump construit est celui entre lui et sa femme Melania.” Autant d’indications qui laissent penser que Melania n’est pas fan de son mari. Leur poignée de main complètement étrange ne va pas aider à nous convaincre du contraire.

At Andrews Air Force Base, Trump greets his wife, Melania, with a handshake. Their’s is a financial ARRANGEMENT, not a marriage. pic.twitter.com/4DoLsyNnLy — Cornelia (@PaladinCornelia) September 16, 2017