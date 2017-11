XALIMANEWS : « Vaincre le diabète de façon naturelle », est le but des célèbres rappeurs du groupe Akhlou Brick Paradise. Ara et Dayza qui s’activent désormais dans le social, ont mis en application deux journées importantes à la vie humaine le 13 et le 14 novembre à l’honneur de la journée mondiale de la lutte contre le diabète.

Ces journées regroupaient également un dépistage volontaire, une consultation gratuite, un don de sang, don de médicaments et une randonnée pédestre. Une initiative dont ils sont sortis satisfaits avec plus de 1000 participants et 500 personnes consultés. Toutefois, tout cela a été possible grâce au soutien de l’hôpital de Mbour.

Eu égard de tous ces faits, Akhlou brick Paradise en collaboration avec Weer Africa, invite la population sénégalaise à adhérer à leur nouveau concept de sensibilisation intitulé : « Aider nous à sauver des vies », pour participer à leur combat.