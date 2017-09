XALIMANEWS- Le marché des télécoms engendre de nouveaux défis avec la concurrence sur le plan technique des différents acteurs. C’est dans un tel contexte qu’un nouvel acteur arrive à Dakar pour opérer sur la plateforme dakaroise, jusque là inexploitée, selon les acteurs en matière de fourniture de Solution intégrale de déploiement FTTH et autres formules pour l’exploitation des réseaux télécoms.

Avec une quinzaine d’années d’expérience, le géant français, connu pour ses grosses opérations, se lance dans une nouvelle aventure au Sénégal avec le défi du programme SMART (Spécialistes Métiers des Architectures Réseaux et Télécoms) qu’il initie pour accompagner et appuyer, désormais, les acteurs du secteur en Afrique de l’Ouest.

En France, Telenco s’est d’abord imposé en spécialiste de la conception et de la fabrication de matériels et solutions pour réseaux filaires de télécommunication cuivre et optique. Ensuite, tenant en compte la demande, le volet distribution entre en phase avec les besoins des acteurs et assure le matériel et l’outillage pour les réseaux télécoms en France, puis à l’étranger et propose, finalement, des solutions complètes pour le déploiement et la maintenance de ces réseaux.

Il faut noter que le groupe français a intervenu sur le réseau du géant France Telecom avec le processus d’approvisionnement exclusif pour l’ancrage aérien de FT.

A Dakar, le groupe français, à peine arrivé, est en conclave, depuis ce jeudi avec les acteurs. Une rencontre, servie sur le fil, les 26 et 27 septembre pour échanger et exposer les enjeux et autres formules concernant le programme SMART lequel va permettre au marché des télécoms dakarois, selon le directeur de l’agence Sénégal, M. Ousmane Diop, de connaître “un nouvel essor, avec un développement efficient”.