Décidément le manque de flegme dont témoigne le gouvernement de Macky Sall, notamment par le truchement de son ministre des mines et des industries, renseigne, s’il en est, de la culpabilité qui agite leur conscience propre. En effet, au lieu de déclassifier le rapport de l’inspection générale d’état et de rendre publics les contrats de concession relatifs à l’exploitation de nos hydrocarbures, le ministre Aly Ngouille Ndiaye et ses cerbères s’épanchent en conjectures sémantiques, frappées d’un formalisme juridique risible, de nature, soit dit en passant, à différencier un pv d’un rapport définitif. Omettant, au passage de souligner, pour s’amender, d’avoir nié tout ce temps durant l’existence du rapport de l’ige diligenté, à l’effet d’élucider la nébuleuse qui enveloppe l’exploitation desdites hydrocarbures. Une diligence qui faisait suite à une saisine de la compagnie Tullow oil auprès du chef de l’Etat himself.

Une posture qui donne à la fois un relief et un contenu aux enseignements de Annah Arendt, lorsqu’elle soutient que “le but de l’éducation totalitaire n’a jamais été de former des convictions mais de détruire toute faculté d’en former une”. Monsieur le ministre, croyez vous sincèrement vous en tirer avec ces gesticulations élucubrées, sans tête ni queue ? Vous aviez soutenu mordicus n’être jamais au courant de l’existence d’un rapport de l’ige, eût il fallu qu’un journaliste commençât à en livrer des pans, pour que vous et vos ouailles versiez dans la diversion et la confusion, pour brouiller les citoyens. Sans prendre garde, vous enfoncez non seulement le président de la République, en adoptant cette méthode de diffusion de contre feu, aidés que vous êtes par vos officines médiatiques, mais mettez à nu le caractère prémédité du crime financier dont le peuple sénégalais, votre mandant, est la victime dans cette affaire.

Usez de toutes vos subterfuges, ne vous en déplaise, le groupe PETRO-TEAM monde compte élucider cette affaire jusqu’au menu fretin du plus petit détail de la vérité, que vous tentez vainement d’occulter au peuple sénégalais. Notre conscience citoyenne nous y oblige, à plus d’un titre,et notre responsabilité historique ne saurait nous absoudre d’une quelconque indifférence devant cette entreprise de spoliation sans précédent. Enfin, vous gagnerez en crédibilité et en honorabilité à édifier le peuple quant au contenu de ces rendus sporadiques dudit rapport, plutôt que de nous perdre dans des sémantiques puériles et soporifiques.

Pour notre part, nous le groupe PETRO-TEAM monde, ne lâcherons rien et dévisagerons tous les artificiers embusqués dans l’appareil d’état, dévoués aux forces impérialistes.

Le groupe PETRO-TEAM monde.