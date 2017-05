Tweet on Twitter

XALIMANEWS- France Médias Monde, avec France 24, a confirmé la mort du journaliste franco-sénégalais, Jean Karim Fall, à la suite d’une crise cardiaque en pleine couverture du sommet du G7 ce vendredi. RFI et France24 perdent l’une des plus grandes voix, le plus expérimenté sur l’actualité africaine.

De père sénégalais, un ancien diplomate Abdel Kader Pierre Fall et d’une mère française, Jean Karim Fall est né en mars 1958. Il est diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille. Dès sa sortie, l’homme à tout de suite choisi de suivre l’actualité africaine.

Grand reporter et témoin de nombreux théâtres d’opération en Afrique avec la Radio France Internationale (RFI), Jean Karim Fall a couvert aussi bien la visite mouvementée de François Mitterrand en Guinée, c’était du temps de Thomas Sankara, en novembre 1986, ainsi que la mise à sac de Kinshasa par la soldatesque de Mobutu, en septembre 1991, également la guerre civile au Liberia dans les années 1990.

Chef du service Afrique de RFI, Jean Karim Fall, alors correspondant de RFI en Côte d’Ivoire, fut l’un des premiers journalistes à avoir annoncé la mort de l’ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993.

En 2012, JKF atterrit rejoint l’équipe de France 24 où il était, jusque-là, rédacteur en chef, interviewer et chroniqueur.

L’équipe de Xalima présente ses condoléances à l’ensemble de la presse nationale et internationale pour qui JKF était une référence.