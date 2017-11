Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le gouvernement régional du Kurdistan irakien a annoncé, mardi, qu’il respectera la décision de la justice fédérale irakienne sur l’unité de l’Irak et l’interdiction de la sécession de la région autonome.

Un peu moins de deux mois après le référendum sur l’indépendance du Kurdistan, le gouvernement régional du Kurdistan irakien (GRK) a annoncé, mardi 14 novembre, qu’il respecterait la décision de la justice fédérale irakienne interdisant la sécession de la région autonome.

«Nous avons toujours insisté sur la recherche de solutions aux conflits entre les autorités fédérales et la région du Kurdistan par des moyens constitutionnels et légaux, et sur notre position connue qui accueille toutes les initiatives pertinentes (…), en ce qui concerne le règlement des différends sur la base de la Constitution, nous respectons l’interprétation de la Cour suprême fédérale du premier article de la Constitution irakienne», déclare le GRK dans un communiqué.

Avant d’ajouter : «Nous pensons que cette décision doit devenir le point de départ d’un dialogue national ouvert entre Erbil et Bagdad pour résoudre tous les différends. »