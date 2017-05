La sortie récente du Maire de la Ville de Guédiawaye, Monsieur Alioune SALL, par ailleurs frère du Chef de l’Etat Macky SALL, ne laisse guère indifférent le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana DIONE. Pour rappel, il avait clairement dénoncé la présence de comploteurs qui tournent autour du Président de la République et qui ne travaillent pas pour l’intérêt du Sénégal. Et si c’est son frère lui-même qui l’a voulu ainsi? En tout cas, qui se ressemble, s’assemble. En vérité, c’est le Président Macky SALL qui ne travaille pas pour les sénégalais. Et, c’est là où se trouve toute la pertinence de la révélation de Monsieur le Maire de Guédiawaye qui n’a fait que démasquer le Président Macky SALL. Effectivement, des vrais comploteurs à l’image du Ministre Directeur de Cabinet, Monsieur El Hadji Omar YOUM, du Professeur Mamadou BA, Conseiller en Santé du Chef de l’Etat, il en existe beaucoup à la Présidence de la République et même dans l’actuel gouvernent avec le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Professeur Awa Marie Coll SECK et n’ont tous pour mission que de barrer la route à des patriotes comme, par exemple, Ansoumana DIONE et compagnie à qui le Président Macky SALL a totalement empêché de résoudre le grave phénomène national de l’errance des malades mentaux au détriment des populations. Le mal du pays est Macky SALL et Alioune SALL ignore cela, malheureusement.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel: 77 550 90 82 – 70 745 88 47