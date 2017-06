Un conducteur a foncé sur des piétons près d’un lieu de culte musulman de la capitale. Dix personnes ont été blessées et un homme a été retrouvé mort sur les lieux.

La police britannique a annoncé qu’elle considérait comme « terroriste » l’attaque commise vers 00 h 20, lundi 19 juin, par le conducteur d’une camionnette ayant foncé sur des piétons près de la mosquée de Finsbury Park, dans le nord de Londres. L’attaque a fait dix blessés, et une personne a été retrouvée morte sur les lieux de passage du véhicule. Le conducteur, un homme de 48 ans, a été arrêté pour « tentative de meurtre ». En trois mois, le Royaume-Uni a déjà été frappé par trois attentats, dont deux (à Westminster et sur le London Bridge – « pont de Londres ») causés par des véhicules fauchant des piétons.

La police a ensuite expliqué ne pas être en mesure d’affirmer dans l’immédiat si la mort constatée sur les lieux était liée à la collision. « L’éventuel lien de causalité entre cette mort et l’attaque relèvera de l’enquête. Il est trop tôt pour dire que cette mort est le résultat de cette attaque », a déclaré Neil Basu, coordinateur national de la lutte antiterroriste, précisant que la victime recevait des premiers soins de la part de personnes présentes sur place lorsque le véhicule a fauché des piétons. Le conducteur de la camionnette a été conduit à l’hôpital, où sa santé mentale fera l’objet d’une évaluation, a poursuivi la police.

Un camionnette est montée sur le trottoir

Les faits se sont produits à environ 300 mètres du lieu de culte – connu pour avoir été une pépinière de terroristes dans les années 1990 – entre la prière qui clôt la journée de ramadan, à minuit, et un autre service, qui débute à 1 heure du matin. Selon des témoins, une camionnette blanche est montée sur le trottoir dans Seven Sisters Road, au niveau de la Muslim Welfare House, un centre social qui est aussi un lieu de culte, renversant un groupe de passants, dont certains sortaient de la prière de rupture du jeûne.

« Toutes les victimes faisaient partie de la communauté musulmane », a annoncé Neil Basu. Le maire de Londres, Sadiq Khan, musulman lui-même, a dénoncé cette « attaque terroriste horrible » qui a visé « délibérément d’innocents Londoniens dont beaucoup qui finissaient de prier en ce mois saint de ramadan ».

La première ministre britannique, Theresa May, a quant à elle promis de combattre toute sorte de terrorisme :

De son côté, Al-Azhar, prestigieuse institution de l’islam sunnite établie en Egypte, a fait part dans un communiqué de « son rejet catégorique de cet acte terroriste et raciste ». L’institution, située au Caire, a également appelé « les pays occidentaux à prendre toutes les mesures préventives pour limiter l’islamophobie et empêcher de tels actes de se reproduire ».

« Je veux tuer tous les musulmans »

Ahmed Muose fumait une cigarette à la terrasse d’un café éthiopien quand la camionnette a surgi. « Elle devait aller à 100 km/h, elle allait vraiment très vite », raconte-t-il. Le véhicule a fauché un groupe, puis le conducteur en est sorti et a tenté de fuir. Avec d’autres passants, M. Muose s’est précipité sur l’homme : « On l’a attrapé, on l’a plaqué au sol. On est resté comme ça trois ou quatre minutes jusqu’à ce que la police arrive. Il y avait des gens qui voulaient le frapper. » A côté de lui, une adolescente criait que son père était mort. Aweys Heikh, lui, était chez un ami et il est sorti en entendant beaucoup de bruit : « J’ai vu un homme avec une blessure ouverte à la cuisse. Un homme en fauteuil roulant était tombé. » Il précise que les personnes visées étaient reconnaissables en tant que musulmans par leur habillement. Un autre témoin, Abdikakdir Warfa, a vu un homme grièvement blessé : « Il s’est retrouvé coincé sous la camionnette. Il a fallu la déplacer pour le libérer. »

image: http://img.lemde.fr/2017/06/19/0/0/3500/2293/1068/0/60/0/ec35fcc_LON235_BRITAIN-SECURITY-_0619_11.JPG

Plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs à proximité des lieux de l’attaque, à Finsbury Park.

Plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs à proximité des lieux de l’attaque, à Finsbury Park. HANNAH MCKAY / REUTERS

Selon le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), le véhicule a roulé « intentionnellement » sur des fidèles. Un témoin interrogé par la BBC, Khalid Amin, a par ailleurs assuré que l’auteur des faits a crié : « Tous les musulmans, je veux tuer tous les musulmans. » Très vite, la principale organisation musulmane britannique a dénoncé une « manifestation violente d’islamophobie » et réclamé des mesures de sécurité supplémentaires aux abords des mosquées. Scotland Yard a chargé son unité antiterroriste de l’enquête. « Le conducteur de la camionnette a été conduit à l’hôpital par précaution, précise la police. A ce stade, aucun autre suspect n’a été identifié. » Scotland Yard précise que « du fait de la nature de l’événement, des renforts de police ont été déployés afin de rassurer les communautés », en particulier les musulmans qui observent le ramadan en ce moment.

Vers 3 heures du matin, alors que le mot « terrorisme » n’avait pas encore été employé par Theresa May, la colère grondait aux abords des mosquées contre les médias et la BBC était prise à partie. « Pourquoi on ne dit pas que c’est une attaque terroriste ?, s’agaçait Nasir Ali, qui sortait d’une salle de gym. C’était clairement délibéré. » Des juifs orthodoxes sont venus en signe de solidarité. « Cela ressemble à un attentat terroriste », pour le rabbin Herschel Gluck, qui estime que la colère des habitants de Finsbury Park soulève une « question légitime ».

Trois attentats en trois mois

La Muslim Welfare House, aux abords de laquelle s’est produit l’attentat est un lieu de culte proche mais distinct de la mosquée de Finsbury Park, centre du « Londonistan » islamiste des années 1990. Le quartier est situé dans la circonscription d’Islington-Nord, dont Jeremy Corbyn, le leader travailliste, est député depuis 1983. M. Corbyn a été l’un des acteurs de la déradicalisation du tristement célèbre lieu de culte et de sa réouverture selon un processus suivi de près par Scotland Yard, après qu’elle eut été fermée en 2003 et son imam Abou Hamza, proche d’Al-Qaida, arrêté pour terrorisme l’année suivante. Le député entretient des relations cordiales avec l’imam actuel, Mohammed Kozbar, proche des Frères musulmans.

L’attaque de Finsbury Park se déroule dans un climat d’extrême fébrilité : le Royaume-Uni a été frappé par trois attentats en trois mois, dont deux impliquant des véhicules ayant fauché des piétons.

Le 22 mars, Khalid Masood, Britannique de 52 ans converti à l’islam et connu des services de police, avait lancé sa voiture de location sur le trottoir du pont de Westminster, avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement. Cinq personnes avaient été tuées.

Le 22 mai à Manchester, un attentat-suicide revendiqué par l’organisation Etat islamique (EI) avait fait 22 morts et une centaine de blessés à la sortie d’un concert de la chanteuse Ariana Grande. L’auteur, Salman Abadi, était un Britannique de 22 ans d’origine libyenne.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, trois assaillants à bord d’une camionnette ont foncé sur la foule sur le London Bridge, puis poignardé plusieurs personnes à Borough Market avant d’être abattus par la police. Huit personnes ont trouvé la mort dans cette attaque.

