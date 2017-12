XALIMANEWS : Le maire de la commune de Sandiara, le docteur Serigne Guèye Diop, a appelé jeudi à l’érection du département de Mbour (ouest) en région et à lui doter d’un programme de développement économique et social

« Il est temps que Mbour, qui doit avoir un statut de région, devienne une région à l’image de Thiès, de Dakar, de Kaolack et de Fatick. Et pour cela, il faudrait que Mbour ait sa propre université, son propre port, son propre système de transport Mbour Dem Dik et qu’il se développe à l’image de toutes les régions du Sénégal », a-t-il fait valoir.

Il s’exprimait lors de l’inauguration et de la pose de la pierre d’usines dans sa commune qui abrite une zone économique spéciale.

Par ailleurs, il a plaidé pour une politique tendant à lutter contre l’émigration clandestine. « Nous avons tous été outrés, tristes, touchés dans notre dignité africaine de voir des jeunes en Libye réduits à l’esclavage. Le rôle de la zone économique spéciale de Sandiara est de fixer les jeunes pour le progrès […], pour que leurs rêves ne puissent plus aller s’écraser sur les berges de la Méditerranée mais qu’ils se réalisent ici », a-t-il affirmé.

« Nous allons, à travers les projets que nous avons élaborés, fixer les jeunes dans leurs terroirs. Nous allons trouver du travail aux femmes et nous allons développer les villages, les éclairer et faire tout pour que la politique définie par le président Macky Sall soit comprise, appliquée et intériorisée par l’ensemble de la population », a-t-il promis.

Dr Serigne Guèye Diop, qui est également ministre-conseiller auprès du chef de l’Etat, Macky Sall, a rassuré les potentiels investisseurs en indiquant que Sandiara veut être une zone de « zéro corruption », une zone de bonne gouvernance.

« Nous sommes là pour accueillir les entreprises et non pas pour les gêner. Nous sommes là pour accélérer l’implantation des entreprises et non pas pour les gêner », a-t-il martelé.

Il a demandé la création, « très rapidement » à Sandiara, d’un guichet unique de l’APIX pour pouvoir accueillir les industries, leur fournir les papiers administratifs et autres documents ayant trait à leur implantation.

Le maire de Sandiara estime que la réalisation de tout cela va permettre, sans aucun doute, de combattre l’exode rural et l’émigration risquée des jeunes.