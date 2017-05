A l’occasion de la tournée qu’il effectue en ce moment dans les régions de l’Est et du Sud du Sénégal, le Médiateur de la République du Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé a rendu visite jeudi aux populations de khossanto et Sabodala après les vives tensions qui avaient récemment secoué la zone.

En effet, suite aux émeutes du 13 février 2017 qui ont fait un mort parmi les manifestants, le Médiateur n’a pas résisté à l’envie d’aller écouter les différents acteurs pour mieux s’imprégner de la situation. C’est ainsi qu’accompagné de ses principaux collaborateurs, il s’est rendu d’abord dans la commune de Khossanto où il a été accueilli par le sous-préfet.

Au cours de cette visite, les populations ont eu à exprimer librement et pendant près de trois heures leur sentiment d’exclusion. Elles ont fait part de leurs difficultés que sont une paupérisation ambiante et rampante, le sous emploi des jeunes, le manque de crédits suffisants pour les femmes, le mauvais état de la route conduisant à Sabodala, les pénuries d’eau et d’électricité, l’insécurité ou encore l’inégalité dans l’octroi des couloirs d’orpaillage face à la toute puissance des sociétés minières installées sur place.

Ensuite, le Médiateur et sa délégation se sont ébranlés pour Sabodala. Après une visite des mines et un entretien avec les responsables de la société Téranga Gold Corporation, un véritable forum a permis aux populations de Sabodala d’étaler pendant plus de quatre heures leurs griefs surtout à l’encontre de la société qui fait des forages sans respecter les zones de démarcation délimitées par la commission tripartite mise en place à cet effet. Enfin l’Administration a été décriée.

À toutes les étapes de son périple, le Médiateur de la République a appelé les populations au calme et à la sérénité en promettant de saisir le Chef de l’Etat pour que des solutions idoines puissent être trouvées en vue de préserver la paix et la cohésion sociale dans cette zone. Ce qui a rassuré les différents acteurs.

Le CRD spécial tenu le lendemain à Kédougou a permis au Médiateur de la République de revenir sur ces visites et d’inviter les autorités administratives locales à encourager le dialogue entre les différents acteurs. Il a insisté sur les efforts que devront faire les industries extractives pour sortir les populations de la misère qui se cache derrière cette forêt d’or, en s’engageant résolument dans la prise en charge de leurs préoccupations.

Cette tournée dont l’objectif est d’échanger sur les rôles et les missions du Médiateur de la République, a par ailleurs permis de faire l’état des lieux des conditions d’exercice de la Correspondante régionale à Kédougou et de procéder à la mise en place d’une plateforme de médiation en rapport avec la société civile.

Momar Dieng Diop