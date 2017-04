Inconditionnel du ballon rond, Youssou Ndour s’est empressé d’adresser ses prières à l’attaquant international sénégalais de Liverpool Sadio Mané. La star planétaire, à l’image du joueur hier sur sa page Facebook, s’est montrée optimiste pour la suite. « Jeune frère Sadio MANE. Nos prières t’accompagnent pour un bon rétablissement. You will not walk alone », déclare l’artiste sur son compte Twitter. Blessé lors du dernier match des Reds, Sadio Mané va devoir rester loin de la pelouse rectangulaire durant les prochaines semaines.

