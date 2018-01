Après la qualification de Barcelone pour les demi-finales de Coupe du Roi, Ernesto Valverde a été interrogé sur la situation du Real Madrid, éliminé de la compétition. Il a répondu de manière élégante. “Le Real Madrid est un grand adversaire. Ceux qui sont en demi-finales le sont car ils ont travaillé. Sur ce genre de match, tu ne peux pas avoir de mauvais jour parce qu’on peut te sortir de la compétition”, a-t-il répondu après qu’on lui a demandé si l’élimination de l’éternel rival le réjouissait. “Le football est comme il est. Nous connaissons tous des dynamiques. Nous savons que quand nous gagnons, nous sommes les meilleurs et quand nous perdons nous sommes les plus mauvais . Zidane a fait beaucoup pour le Real Madrid et a toute notre reconnaissance”, a-t-il tranché