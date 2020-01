Chers compatriotes,

En mon nom et au nom de l’ensemble des Patriotes du Sénégal pour le Travail l’Éthique et la Fraternité (PASTEF – Les Patriotes), je souhaite un Joyeux Noël à nos compatriotes de confession chrétienne au Sénégal et dans la diaspora.

Guy Marius Sagna

En ces temps de convivialité, nos pensées vont à Guy Marius Sagna ainsi qu’à ses camarades de lutte, aujourd’hui privés injustement de liberté. Leur combat pour l’équité sociale est celui de tout un peuple!

Soutien

Nous leur témoignons notre soutien indéfectible. À leurs familles respectives, nous souhaitons courage et force face à cette épreuve.

« Combat de l’injustice »

Je sais que, du fond de leur cellule, ils ne regrettent pas un seul instant d’avoir porté le combat contre l’injustice jusqu’aux portes du palais présidentiel pour faire entendre la voix du peuple sénégalais tout entier.

Sacrifice

Leur abnégation, synonyme de sacrifice pour les nobles causes est à louer car, unis et déterminés, le Sénégal ne s’en portera que meilleur!