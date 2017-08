XALIMANEWS-Les vice-championnes d’Afrique sont rentrées de Mali lundi à 17h 30. Le Ministre des Sports Matar Ba s’est rendu à l’aéroport pour les accueillir. Ainsi, il a réagi aux propos prêtés au coach Moustapha Gaye faisant état de sa démission après l’Afrobasket 2017.

«L’entraineur avait annoncé, avant le départ qu’il arrêterait après l’Afrobasket, pour s’occuper de son club, de sa famille et de sa maman . Ce sont des propos touchant que nous respectons. Nul n’ est plus patriote que lui et c’est une position que tout Sénégalais devrait respecter. Il a démontré son patriotisme et son expertise au profit de son pays, s’il y a une chose qui le pousse à arrêter, nous respectons cela pour le moment. Nous entamerons des discutions avec lui. Nous allons l’accompagner à traverser ces moments et la décision finale sera connue officiellement», a fait savoir le ministre des Sports.

Les «Lionnes » ont été battues en finale de la l’Afrobasket par le Nigeria sur le score de 48-65.