XALIMANEWS : Afin de favoriser l’intégration et l’accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992, par les nations Unis à la date du 3 Décembre. S’inscrivant dans ce cadre, le mouvement national des handicapés républicains du Sénégal compte célébrer cette journée à la même date à Ziguinchor sous le haut patronage du Président de la République Macky Sall et de son Premier ministre Mouhammad Boun Abdallah Dionne.

Des panels de haut niveaux sur l’insertion sociaux professionnelle des personnes en situation d’handicap et sur les politiques sociales du Président de la République sont prévus à cet effet.

A cette occasion, le bureau national sous la direction de Toumani Camara, le président, se déplacera à Ziguinchor pour communier avec leurs camarades de parti.