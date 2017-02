Au Sénégal, Il est de coutume de constater qu’à l’approche d’une visite présidentielle…l’engagement des autorités locales pour embellir la ville …mais attention …pas tous les coins mais seulement au niveau où le cortège devrait passer.

Eh bien, c’est le cas de Gokhou MBACC où depuis plusieurs mois, les berges étaient dans un état d’insalubrité totale. Le niveau est à un stade de pourrissement extrême à cause de l’odeur nauséabonde des déchets qui parfois, pouvaient rester plusieurs jours sans être évacuées.

Nos multiples demandes sont restés vaines jusqu’au jour où l’on annonça l’arrivée du Président de la République venue inaugurer le centre de transformation des produits halieutiques.

Ainsi, en allant au travail le matin, à ma grande surprise, je constate la présence de camions, de pelles mécaniques et d’agents de surface en pleine activité de nettoiement pour rendre propre la berge. Nous avons tout compris !

C’est parce que le Président sera là que la mairie s’est investit sur les berges pour les nettoyer…Ce n’est pas sérieux et ce n’est pas honnête…Le nettoiement de Gokhou MBACC doit être pérenne et constante.

Je pense bien que le nettoiement de la ville incombe à la mairie et cela ne doit pas se résumer seulement à la venue d’une autorité.

Il est des situations où ne pas dénoncer certains états de fait égalerait à faire preuve d’une infâme lâcheté et d’une ignoble vilénie.

Le silence, c’est la mort …si tu parles tu meurs …si tu ne parles pas tu meurs …Alors parle et meurs .Ce manque de reconnaissance notoire à l’endroit des populations de Gokhou Mbacc me pousse à reprendre ma plume pour dénoncer jusqu’à la dernière énergie ce geste de saupoudrage faisant croire au Président que le quartier est propre …Alors que c’est tout a fait le contraire…Je prends en témoin toute la population de ce quartier. Le mouvement Wallou Ndar s’insurge contre cette démarche de politique politicienne de la mairie. Toutefois nous encourageons les actions d’éclairage menées au niveau de l’avenue Général de Gaulle et l’exhortons davantage à s’engager sur le nettoiement de la ville.

Notre priorité actuellement n’est rien d autre que l’émergence d’un nouveau leadership capable de corriger les erreurs du passé et de nous projeter vers un futur meilleur autour d’engagements sérieux et responsables pour le bonheur des saint-louisiens.

Nous réaffirmons la grandeur de notre chère ville « Saint-Louis » tout en sachant que la grandeur n’est jamais donnée mais se mérite.

Zayire FALL

Coordonnateur du Mouvement Wallou Ndar .