Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, alors qu’il reliait Ziguinchor, en Casamance, à Dakar, Le Joola s’abîmait en mer. Provoquant la mort de 1863 personnes, dont 18 Français, ce naufrage est la catastrophe la plus terrible de l’histoire de la navigation depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ferry n’était pas en état de prendre la mer et transportait près de 4 fois plus de passagers que sa capacité légale d’embarquement. Circonstance aggravante, les premiers secours, mal équipés ont tardé à arriver. Pourtant l’affaire a été classée au Sénégal et un non-lieu a été prononcé en France. Sauf rebondissement il n’y aura pas de procès. Pour les familles des victimes, la douleur est toujours vive, les responsables restent impunis à ce jour et quinze ans après le drame, elles réclament toujours justice. Retour sur cette tragédie, en images et en archives sonores.