Le PDS défenseur des droits et libertés réaffirme sa solidarité avec Khalifa Sall, nouvelle victime de la furie répressive de Macky Sall qui a déjà envoyé en prison de nombreux militants de l’opposition, femmes et jeunes sous les prétextes les plus fallacieux en s’appuyant sur des magistrats qui ont vendu leur âme au diable et à Macky Sall.

Le Secrétaire Général National du PDS demande à tous les militants, jeunes, femmes et anciens, ainsi qu’aux mouvements de soutien de participer à toutes les initiatives des militants et amis de Khalifa Sall destinées à obtenir sa libération immédiate ainsi que celle de ses compagnons..

Le combat pour la libération des prisonniers de Macky Sall participe au renforcement de la démocratie et à l’élargissement des espaces de liberté.

Fait à Dakar, le 4/4/2017

Pour Le Secrétaire Général National

Oumar SARR

SGNA/CG