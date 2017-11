Tombeur de la Nouvelle-Zélande (2-0), le Pérou a validé son billet pour la Coupe du monde, une première depuis 1982. Les trente-deux qualifiés au Mondial 2018 sont désormais connus.

Tenus en échec à l’aller (0-0), les Péruviens ont dominé la Nouvelle-Zélande (2-0) mercredi au Stade national de Lima, et obtiennent ainsi leur qualification pour le Mondial 2018. Le pays sud-américain, qui n’avait plus joué une Coupe du monde de football depuis 1982, devient le 32e et dernier qualifié pour la compétition, qui se tiendra en Russie (14 juin – 15 juillet 2018).

Privé de son capitaine Paolo Guerrero pour ces deux rencontres de barrages, le Pérou a fait la différence devant ses 40 000 supporters mercredi, grâce à son attaquant vedette Jefferson Farfan (27e), d’une puissante reprise dans la surface, avant que Christian Ramos ne double la mise (64e) sur corner. Muets en attaque, les Néo-Zélandais n’ont jamais semblé en mesure de créer la surprise.

«C’est une immense émotion, c’est un rêve d’enfant, a lâché le milieu de terrain Christian Cueva. Cela faisait si longtemps que nous n’arrivions pas à rompre la malédiction». Le président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, s’est lui exprimé sur Twitter en remerciant ses «guerriers (…) pour ce bonheur». L’Amérique du Sud peut se targuer d’avoir placé 5 équipes sur 10 en Russie, après la qualification du Brésil, de l’Uruguay, de l’Argentine et de la Colombie.