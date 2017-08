Je ne peu pas commencer sans saluer la thèse du Docteur Cheikh Anta Diop: Il a laissé à l’Afrique un héritage de libération sans précédent: la connaissance de son origine. Il avait été clair: Tous les cranes découverts dans le Sahara sont de types négroïdes; ce qui explique l’identité du type Touareg. Le Docteur Diop disait avant de négocier «chacun doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral».

Les impérialistes ne se préoccupent guère de l’Afrique et son avenir, rien d’autre que leurs intérêts ne les intéressent. Par des mensonges, ils ont totalement falsifié toute l’histoire d’un peuple et d’un continent, une tragédie source des détournements de nos ressources naturelles et humaines, les conflits et génocides sur le sol africain. Exemple: le génocide des tutsi au Rwanda et l’actuel problème Touareg.

La Révolte du peuple Touareg préoccupe l’ensemble des médias du monde entier. Plusieurs personnes n’ont pas encore compris le sens de l’événement ou essayé de découvrir l’identité de la personne Touareg. Par les enseignements mensongers des medias occidentaux, plusieurs personnes prennent référence pour donner leurs opinions à la situation du nord du Mali. Pourtant c’est un peuple africain et musulman qui depuis, est en cavale, terrorisé par l’impérialisme, la discrimination et le racisme. Durant des siècles, les Touaregs survivent dans la désorientation mais toujours avec espoir de retrouver un espace de terre pour répondre à leur existence. Ils sont un peuple oublié par les nations Unis, l’Afrique et le monde musulman. Je les appelle les « Palestiniens de l’Afrique ».

(Important) Je dis bien les touaregs ces frères noirs africains dans les pays frontaliers du Sahara occidental, pas aux arabes résidant la zone magrébine. Je ne défends aucun de ces arabes qui jusqu’à présent n’ont rien compris, ils sont les responsables des difficultés dont l’Islam et les musulmans souffrent. Malgré l’abondance du pétrole, des africains et des musulmans meurent de faim sous leurs yeux. L’’aide des Israéliens ou des Américains a l’Afrique noir est supérieure a celle de l’ensemble de ces pays arabes pétroliers. Encore, je ne défendre pas aucun pays arabe malgré la profondeur de sa blessure.

Qui sont ces frères Touaregs ?

Je peux dire tout simplement, que ce sont des berbères métissés avec les races africaines. Des berbères comme on en trouve au nord-ouest de l’Afrique (dans le Maghreb). Ce sont des berbères qui se sont métissés au fur et à mesure de leurs contacts avec les populations noires qui vivent en Afrique. Un peuple d’histoire, éveillé, éduqué et très intelligents ; le touareg a été toujours un fervent musulman. Ils se sont parsemés au Maroc, Niger, Mali, l’Algérie, la Libye et la Mauritanie.

Contribution des Touaregs ?

C’est un peuple qui a beaucoup investi sur l’islam, l’éducation, le commerce, l’élevage et le transport. Ils ont aussi beaucoup investi sur l’université de Tombouctou et dans les madrasas de la ville de Gao. Nos grands parents étaient fréquents dans le Nord pour échanger ou acheter des livres. Ils géraient avec succès le transport des pèlerins allant à la Mecque et la croisée du Sahara. .Ils revenaient de la Mecque et de Turquie avec des caravanes de chameaux chargés de marchandises, d’outils et de livres. Ils étaient de véritables business man de vrais concurrents de l’homme blanc qui voulait tout à sa guise.

Qui sont les berbères ?

En effet les berbères sont blancs (contrairement au reste de l’Afrique); leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus font plutôt penser à des origines européennes. A cela s’ajoute aussi le fait qu’ils vivent majoritairement sur les côtes méditerranéennes de l’Afrique du Nord. On peut donc très bien imaginer une migration à partir de la mer, d’origine européenne qui se serait installée sur les côtes nord de l’Afrique.

Tout simplement : Le mélange homme blanc et arabe crée le berbère depuis la méditerrané – Le mélange berbère et africain noir crée le Touareg en Afrique noire.

Quel est le problème exact du peuple Touareg ?

Le vrai problème vient de l’Occident d’abord ; le racisme, la discrimination et l’impérialisme. Le racisme : L’historien blanc raciste refuse toute appartenance historique des Berbères au continent européen. Tout simplement parce que ce sont des métisses arabes et blancs nés sur l’autre coté de la méditerranée qui est le Maghreb actuel. Cheikh Anta Diop lui, avait démontré des origines allemandes aux berbères (la thèse des vandales allemands). Pour créer une confusion historique, dénigrer les Berbères et occuper éternellement le Sahara occidental, les Européens préfèrent le mensonge à la réalité historique.

La discrimination: Comment le blanc peut-il rejeter les origines du berbère son cousin et accepter le Touareg métisse ; berbère / négre ? …. En France le Berbère est appelé « pieds noirs ». La ville de Marseille est bien une ville de majorité berbères ; même le marseillais se sent discriminé. Les Touaregs ont été souvent appelés par les Occidentaux, les « hommes bleus », d’après la couleur de leur chèche.

Ces Touaregs sont des Africains comme nous Maliens et Sénégalais, ils ne doivent pas être appelés Islamistes comme le disent les ennemis de l’Islam. C’est un peuple qui a droit à une portion de terre en Afrique pour manifester leur mode de vie et leur culture.

L’impérialisme: La colonisation est un crime contre l’humanité, les Nations Unies doivent revenir sur les réalités historiques pour punir les auteurs. L’Etat juif a bénéficié d’une forte assistance internationale pour reprendre sa nation; pourquoi pas l’Afrique aux multiples agressions inhumaines?

La France a fait le partage de sa partie africaine (ses anciennes colonies), insolemment sans même tenir compte du peuple Touareg connu comme les hommes du Sahara ou, au moins, demander l’avis des peuples africains. Dans l’arrogance, la France a réservé le Sahara Occidental pour elle-même, une partie du désert qu’elle pense détenir d’énormes ressources naturelles. Le Mali n’a aucune possibilité de gérer son territoire et l’étendue du Sahara mais la France préfère accrocher ce gros morceau sur le territoire malien que de le confier à un pays magrébin. Le Français connait mieux que quiconque l’arabe et son cousin berbère ; des hommes qui n’abandonnent jamais la guerre.

L’interprétation du mot Islamiste dérange ?

Une interprétation européenne ou des ennemis de l’Islam. Il existe bel et bien des tueurs dans les pays occidentaux, appelés tout simplement des criminels ; dans les pays où l’islam est pratiqué, ils sont des Islamistes. Ceux qui pratiquent la logique de l’Islam sont de vrais Islamistes, pas des terroristes répondant au nom de la religion pour soutenir une révolution. L’Islam est une religion de paix, avec un seul Dieu, Allah (SWT), un seul livre saint, le Coran et le Prophète Mohamed (PSL) comme Messager.

Il n’existe pas deux ou trois formes d’Islams comme nous accusent les infidèles qui veulent dénaturer notre religion. Ils mènent une politique psychologique pour décourager nos enfants, ils nous parlent d’Islamistes coupeurs de main, des tueurs et des terroristes, mais jamais de ressources naturelles qu’ils dérobent dans nos pays.

Quand le réveil des peuples africains et musulmans ?

Après des siècles de tyrannies, d’esclavage, la colonisation et l’impérialisme, la France continue d’insulter l’intelligence des Africains. L’armée française est partie en guerre pour les intérêts de la France et les Français, pas pour protéger la vie des Maliens, comme le pense plusieurs inconscients. Pauvre Afrique.

Le Sahara occidental intouchable : un trésor français.

Les Maliens dans l’intelligence ont pris la fuite pour ne plus mourir à cause des intérêts de la France. Beaucoup de pays africains ne souhaiteraient participer à cette guerre, pour des fins françaises ; une terre accrochée provisoirement au Mali.

« Le Sahara a été l’objet des ambitions coloniales de la France à partir des années1880 et se voyait intégrer, sur le papier, à l’Afrique occidentale française (AOF) en1884. Avant d’être reconnu possession française en 1890, par une convention signée avec le Royaume-Uni. La construction d’une série de forts servant de points d’appui aux troupes armées a permis ensuite en quelques années le contrôle presque complet de tout cet espace – seules quelques poches de résistance touareg et la Mauritanie devront attendre le début du XXe siècle pour se voir soumises ».

Exploitation Illégale des ressources naturelles du Sahara occidental.

« Des richesses qui suscitent des appétits : Le Sahara Occidental est désertique mais son sous-sol est riche en minerais. On y trouve du fer, du titane, du manganèse, de l’uranium et surtout du phosphate. Ces dernières années, le Maroc a signé des contrats de prospection pétrolière au Sahara Occidental avec des firmes multinationales avec la caution, pour ne pas dire la complicité, des gouvernements occidentaux. » Jean-Paul. Le Marec

Pauvre Afrique avec ses dirigeants qui n’ont rien compris !

Laissons au moins aux Touaregs leur patrimoine culturel et ancestral, un droit élémentaire à tout peuple ou nation. Rappelez vous que nous sommes nés pour partager, les Touaregs sont des musulmans et frères africains, il est de notre devoir en tant qu’Africains et Musulmans d’écarter l’infidèle et les ennemis de l’Afrique de la procédure.

Le peuple touareg mérite un espace de terre pour exercer son existence malgré les ambitions de la France dans le Sahara. Il est temps que l’Afrique fasse preuve de maturité, qu’elle prenne ses propres responsabilités pour enfin relever le défi. C’est une honte d’appeler au secours ou d’assister la France et les anti-islamistes pour combattre un peuple africain, en l’occurrence Touareg, qui réclame son droit d’existence sur la planète.

Ce conflit est une occasion pour ces infidèles de détruire des millions de vies d’africains et de musulmans sur le sol de l’Afrique.

La colonisation et l’esclavage sont des crimes contre l’humanité mais le monde occidental les auteurs n’en parlent jamais. Depuis que ce débat a été soulevé, les Nations Unies essaient de l’éviter alors que des millions d’africains l’attendent. La question de l’Etat d’Israël a été réglée depuis 1945, le juif est confortable dans son quotidien, le Touareg et le Palestinien survivent sous les bombardements de la France et d’Israël.

Prêt pour la Révolution des mentalités.

Vive l’Unité Fédérale et Révolutionnaire des Etats d’Afrique.

Ousmane Drame NYC USA.

