XALIMANEWS : Le départ de Yaya Jammeh de a Gambie a été le plus grand succès diplomatique du Sénégal de ses 30 dernières années. C’est la conviction de l’analyste politique Yoro Dia. Animant une conférence, hier mercredi 13 décembre 2017 sur le thème : « Les grandes réussites de la diplomatie sénégalaise », organisée par l’Amicale des chancelleries des Affaires étrangères du Sénégal (Acaes), Yoro Dia souligne que cette issue pacifique obtenue en Gambie a eu un grand impact sur la Casamance et la pacification de la région naturelle.

« La Gambie a été le plus grand succès diplomatique du Sénégal depuis 30 ans. Le fait d’avoir viré Yaya Jammeh est notre plus grand succès diplomatique, parce que ça impacte directement sur la Casamance qui constitue notre crise nationale la plus grave. Cette symbiose entre nos diplomates et soldats fait la grandeur de notre diplomatie », a dit l’analyste politique Yoro Dia dans l’Observateur.

Poursuivant ses propos, Yoro Dia souligne que : « Le Sénégal a un système solide qui a été bâti depuis Senghor et renforcé par ses successeurs ».