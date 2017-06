XALIMANEWS- Le port de Banjul a accueilli, ce mercredi, un nouveau ferry. Le Kunta Kinteh rejoint ses deux vieux compagnons pour faire la navette entre les villes de Banjul et Barra.

Il s’agit de la principale route qui relie le sud de la Gambie à la partie nord du Sénégal, traversant le fleuve Gambie. Le ferry a été construit par la société néerlandaise Damen et peut accueillir jusqu’à 2.000 personnes, alors que jusque-là les deux bateaux existants ne pouvaient pas transporter plus de 600 personnes chacun. Environ 3 millions de personnes (plus que l’entière population gambienne) effectuent la traversée par an, selon le ministère des Transports. Alors, ce nouveau ferry devrait réduire le temps d’attente, jusqu’à présent très problématique.