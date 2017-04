José Mourinho est resté évasif sur son objet fétiche. “Je fais ça depuis des années”, s’est-il contenté de dire à l’issue de la qualification de Manchester United contre Anderlecht en quarts de finale de l’Europa League.

Il a attendu le début des prolongations pour sortir son objet fétiche. José Mourinho, l’entraîneur de Manchester United, et ses hommes ont tremblé face à Anderlecht en quarts de finale de l’Europa League. Les Mauves ont failli créer un exploit à Old Trafford.

Comme on peut le voir sur les images, José Mourinho a a retiré de sa poche son porte-bonheur alors que les Red Devils et les Mauves s’apprêtaient à disputer 2×15 minutes à Old Trafford. Selon The Sun, il s’agirait d’un petit livret. “The Special One” a embrassé la page droite de son objet fétiche.

Vœu exaucé

José Mourinho est resté évasif sur cette étrange superstition. “Je fais ça depuis des années”, s’est-il contenté de dire à l’issue de la rencontre.

Une chose est certaine: son voeu a été exaucé puisque Marcus Rashford a inscrit le but de la qualification pour ManU au début de la seconde prolongation. Le club mancunien rejoint l’Ajax, Lyon et le Celta Vigo dans le dernier carré de l’Europa League.

I also saw it and wondered what it was! #Mourinho kisses lucky charm just before #Marcus #Rashford‘s #Europa winner https://t.co/LZ1BuieUOx

— Tufairi. B. Kawawa (@Tufairi) 21 avril 2017