Trois mois après sa dernière intervention devant les députés, Mahammad Boune Abdallah Dionne, Premier ministre et son gouvernement retrouvent l’hémicycle pour répondre aux questions des députés ce jeudi 18 Mai 2017 à 16 heures. Cet exercice ne sera pas facile pour le Chef du gouvernement, dans un contexte où les préparatifs des prochaines élections législatives prédominent les débats politiques, la question de l’exploitation des gisements de gaz et du limogeage du ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall, seront sans nul doute au cœur des échanges.

Certains députés socialistes et ceux de l’opposition en ordre de bataille saisiront cette opportunité pour relancer la question de la libération de l’édile de Dakar et l’exploitation de la centrale à charbon de Bargny qui s’est relancée avec les manifestations à répétition de la population locale mettant à dos le gouvernement.

Abdourahmane DIALLO, Correspondant Xalima