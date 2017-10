XALIMANEWS : Décidément, le Cap-Vert veut se payer le scalp du Sénégal, demain samedi, à l’occasion du match comptant pour les éliminatoires du Mondial russe. Le Président de la République du Cap-Vert a appelé les Cap-verdiens à aller soutenir massivement les Requins bleus, tout en annonçant sa présence au stade.

“Il faut de la rigueur et de l’ambition. Si l’équipe arrive avec beaucoup d’ambition, nous pouvons marquer de très beaux buts. C’est un match difficile, parce que le Sénégal est une très bonne équipe et a de grands joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats, mais nous avons aussi de bons joueurs et une équipe bonne et technique”, a déclaré Jorge Carlos Fonseca dans une sortie dans la presse.

Par ailleurs, le chef de l’Etat Cap-verdien a invité sa population à faire bloc derrière l’équipe nationale à la maison ou au stade Nacional de Praia City, pour pousser les Requins bleus vers la victoire. Il a ajouté que l’objectif premier des Cap-verdiens est de remporter ce derby de la sous-région.