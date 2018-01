XALIMANEWS : Le Premier président de la Cour d’Appel de Dakar, Demba Kandji a exhorté, les nouveaux magistrats à “toujours affiner” leurs compétences et à “se conduire dignes et loyaux” dans l’exercice de leur profession.

Il s’est prononcé ce vendredi recevait le serment de neuf magistrats (5 hommes et 4 femmes) issus de la promotion de 2015-2017 du Centre de formation judiciaire (CFJ).

“L’exercice de votre métier exige un rapport particulier avec le temps. Vous devez toujours affiner vos compétences dans ce contexte actuel du monde et vous conduire en digne et loyal magistrat” a souligné M. Kandji.

Qui ajoute : “vous serez sans partie et sans passion. Ce serment va radicalement vous changer” a dit Demba Kandji, à l’endroit de ces 9 juges nommés suppléants de deuxième échelon dans le ressort de la Cour d’appel de Dakar.

La promotion 2015-217 a produit au total 30 magistrats, les 9 sont affectés à Dakar et le reste est ventilé dans les quatre autres Cours d’Appel.

Pour sa part, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mbaye Guèye a invité “les récipiendaires à faire preuve de discrétion et de réserve dans un monde où toutes les valeurs sont en train d’être remises en Cause”.

“Juger ses semblables est un honneur et un sacerdoce. Il ne s’agit pas de mettre en valeur votre personne mais de mesurer toute la responsabilité de votre mission” a ajouté le bâtonnier dans son propos.

Pour le procureur général près la Cour d’Appel, Lansana Diaby Siby, “juger n’est pas un honneur ou une charge mais c’est une exigence d’humilité permanente”.

“Cette fonction difficile nécessite un engagement personnel et à chaque instant une veille éthique et déontologie” a ajouté le procureur général dans son réquisitoire.

“Vous devez en toute circonstance garder le recul et la sérénité pour prendre une décision car être magistrat n’est pas une profession mais un état d’esprit et un engagement perpétuel” a-t-il souligné.