Le Président Macky Sall en colère sur Twitter : “Je suis choqué par les propos de Donald Trump et je réclame plus de respect”

Le chef de l’Etat sénégalais a choisi le canal du Réseau social Twitter pour marquer son indignation face aux propos de son homologue américain sur Haiti et les pays africains. Sur son compte Twitter, Macky Sall s’est dit choqué par les déclaration de Donald Trump et réclame respect et considération pour la race noire

Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire mérite le respect et la considération de tous. MS — Macky SALL (@Macky_Sall) January 12, 2018

Pour rappel, lors d’une audience avec des sénateurs américains pour évoquer un projet pour limiter le regroupement familial, le Président Trump a dit, selon le “Washington Post” que les nations africaines et le Haiti étaient des “pays de merde”, déclenchant depuis hier une vague d’indignation venant de plusieurs dirigeants du monde entier.

