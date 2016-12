A chaque déplacement du Président de la République à l’étranger, l’opposition tente d’organiser des opérations de sabotage. Les manifestations organisées à Paris le mercredi 21 décembre 2016 par Manko Wattu Sénégal procèdent de la même volonté de discréditer le régime au-delà des frontières.

Des milliers de manifestants étaient attendus au « grand rassemblement ». Il s’agissait apparemment d’une protestation par le biais de laquelle on ne prétendait ni moins ni plus qu’attirer l’attention de l’opinion publique française concernant la gestion des affaires publiques sous le Président Macky SALL. Plusieurs pancartes, pas moins ambitieuses, ont été confectionnées pour diriger la marche. Tous les expatriés, les médias et enfin tout le monde a été convoqué à cet événement dirigé par des plénipotentiaires de Manko Wattu Sénégal.

En dépit de cet objectif affiché, le résultat s’est soldé par un échec. La photo parle d’elle-même.

Aussi, à travers les pancartes, pouvait-on déceler la misère et la nonchalance des manifestants.

Au total, pas plus de cinquante personnes ont été dénombrées et le quart constitué par des curieux venus découvrir le son des tam-tams.

C’est simplement regrettable et pathétique toutes ces mises en scène théâtrale ! Ceci démontre, à n’en pas douter, l’amateurisme de notre opposition ou de ce qui en reste.

Ce comportement au-delà d’être ridicule, met en doute le patriotisme de ceux qui comptent briguer le suffrage des Sénégalais d’autant plus qu’ils ont posé leurs actes dans un contexte de consécration du Sénégal par les autorités françaises.

Toutefois, la manifestation a au moins l’avantage de clarifier le débat sur la représentativité de l’opposition : quatre pelés et un tondu luttant en solitaire contre leur propre peuple.

Toutes ces offensives portant sur des sujets subalternes et diffamatoires, dénudés de tout fondement visent à écorner l’image du Président de la république. L’affaire « Petrotim » qui s’est finalement avérée être un pétard mouillé, en est une parfaite illustration.

Autant dire que les accusations entendues à l’encontre de cette affaire ont fini par se fracasser car le peuple sénégalais, grâce à sa maturité et son éveil politique, fait la juste part entre le vrai et le faux.

En réalité, notre opposition est désaxée par les accueils grandioses réservés partout au Président Macky SALL lors des visites effectuées dans le pays profond et qui sont l’illustration la plus accomplie de cette communion spontanée et sincère fortement établie entre un Président et un peuple autour des innombrables réalisations socio-économiques depuis son accession au pouvoir.

Les succès de Macky SALL ne sont pas seulement appréciés par nous autres Sénégalais, mais également au niveau international. En effet à travers ses initiatives et son audace, Son Excellence Macky SALL a su restaurer l’image de notre diplomatie et faire de sorte que le Sénégal soit respecté et écouté sur la scène internationale. La visite d’État de quatre jours qu’il vient d’effectuer en France en est une parfaite illustration.

A ces facéties d’une opposition en panne d’inspiration, le Président Macky SALL préfère répondre par l’action pour qu’à l’heure du bilan, il puisse se hisser à la hauteur de l’exigence des Sénégalais qui avaient exprimé, à travers leur vote, leur soif de lutter contre la précarité et contre la vie chère, de réduire les inégalités sociales et le chômage entre autres.

Au vu de ce qui a été fait depuis 2012, nous pouvons conclure sans risque d’être démenti que le pari est gagné.

En effet, du haut de son ambition de faire du Sénégal un pays émergent, le Président de la république Macky Sall, travaille sans relâche et sur tous les fronts. Cet effort de développement a touché tout le Sénégal et n’a épargné aucun domaine eu égard à la série d’inauguration d’infrastructures auxquelles nous assistons.

Conscient qu’il a pris un pays totalement à genoux en 2012, le président de la République s’est attelé à relancer la croissance économique. En un temps record, il a remis au vert tous les indicateurs économiques. Ce qui a permis à notre pays de renouer avec la croissance économique. Cette embellie a été confirmée aussi bien par les agences de notation que le FMI et attestée par un important bond dans le dernier classement du Doing Business 2017.

Dans cet environnement propice à l’investissement, de grands projets infrastructurels ont été initiés entre autres, autoroutes, échangeurs, ponts, voies interurbaines, ouvrages d’adduction d’eau potable, centrales photovoltaïques, et dernièrement le TER qui va révolutionner le transport ferroviaire sénégalais.

On le voit, le Président Macky Sall est dans l’action et le peuple a le sourire avec la mise en route d’infrastructures de dernière génération. Pendant de longues décennies, la population a rêvé à ces ouvrages qui n’ont jamais vu le jour. Le chef de l’État soucieux du bien-être des Sénégalais a donné corps à ce projet. Avec toutes les autres réalisations en cours partout au Sénégal, il est évident que la président Macky SALL est parfaitement en phase avec sa promesse faite aux Sénégalais de conduire le pays vers l’émergence. Tout le peuple constate avec enthousiasme qu’il est en train de marquer son passage à la tête de l’État sénégalais et l’histoire du pays par des actes concrets et non des discours creux. Le réalisme a pris le pas et le Sénégal est en train de se métamorphoser comme le chef de l’État l’avait promis. A ce titre, nous sommes très admiratifs du fait que Monsieur Macky SALL ait respecté l’essentiel des engagements qu’il a pris vis-à-vis de son peuple.

Face à l’adversité politique, il répond par l’action, seul gage de succès. De plus, il est prouvé que les pays qui avancent, ont souvent eu à leur tête des hommes qui portent une vision et qui ne se laissent pas distraire par la clameur et les critiques des adversaires.

Hady TRAORE

Coordonnateur national de la DSE APR Canada