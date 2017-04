Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le président de la République, Macky Sall, s’est entretenu avec le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, peu après la grande prière du vendredi, a constaté l’APS.

C’est vers 15 heures que le président Sall est arrivé dans la cité religieuse. Après y avoir accompli la prière du vendredi, il s’est retiré pour un entretien avec le Khalife Amadou Tidiane Ba.

Le chef de l’Etat s’est ensuite rendu sur le site du daaka qui abrite la retraite spirituelle qui réunit chaque année des milliers de fidèles, à 10 kilomètres de Médina Gounass.

Le président de la République a été précédé dans la cité religieuse par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Abdoulaye Daouda Diallo.

Le site du daaka a été mercredi le théâtre d’un violent incendie qui a fait 24 morts et plus d’une centaine de blessés. Le feu s’est déclaré dans l’après-midi, consumant une bonne partie de cet endroit où se rassemblent chaque année des milliers de musulmans, pour prier et invoquer Allah.

Le précédent incendie au daaka de Médina Gounass remonte à 2014, année où une partie du site avait aussi été ravagée par les flammes.

La 76ème édition du ‘’daaka’’, une retraite spirituelle où ne sont présents que des hommes, a démarré samedi et se poursuivra jusqu’au 17 avril.

Cette manifestation attire chaque année des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays de la sous-région. Le nombre de pèlerins s’accroît d’année en année.

Le daakaa qui se tient en pleine brousse a été initié par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, alias Mamadou Hawoly Bâ, né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord).

Il est décédé en 1980 à Dakar, suite à une maladie qu’il contracta au cours de son célèbre pèlerinage à Fès. Il est enterré à Médina Gounass, la cité religieuse qu’il a créée en 1936.

aps.sn