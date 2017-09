Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le chef de l’Etat, Macky Sall, quitte Dakar, ce dimanche, à destination de New York, pour prendre part à la 72e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, annonce le Pôle communication de la présidence de la République.

‘’En plus de son adresse à l’Assemblée, en sa double qualité de Président de la République du Sénégal et du Comité d’Orientation du NEPAD, le Président Sall aura des entretiens bilatéraux et participera à plusieurs autres activités en marge de la Session’’, souligne-t-il dans un communiqué de presse transmis à l’APS.

“La priorité à l’être humain pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète préservée” est le thème cette 72e assemblée générale, dont le débat général se tient du 19 au 25 septembre.

Le président de la République regagnera Dakar le 22 septembre 2017.

Créée en 1945 par la Charte des Nations Unies, l’Assemblée générale elle est le principal organe délibérant, décisionnaire et représentatif de l’Organisation des Nations Unies.

Composée de la totalité des membres de l’Organisation, elle constitue une instance de négociations multilatérales unique pour l’ensemble des questions internationales couvertes par la Charte. Elle remplit aussi une fonction essentielle dans l’établissement de normes et la codification du droit international.